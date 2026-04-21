شكل جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع فرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى، وبالتنسيق مع إدارات البيئة بحي الهرم، وإدارة العلاج الحر، وإدارة المعامل بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، لجنة لفحص شكوى المواطنين بشأن إلقاء مخلفات طبية بجوار الطريق الدائري بمنطقة الطوابق بفيصل.

وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن اللجنة المشكلة قامت بالمرور على عدد من المعامل بالمنطقة، وتبين مخالفة بعضها للاشتراطات البيئية، وتم على إثر ذلك غلق وتشميع عدد منها.

وأهابت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بأصحاب المعامل عدم إلقاء مخلفاتهم الطبية في حاويات القمامة، وضرورة نقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، نظرًا للخطورة الشديدة للمخلفات الطبية على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدة اتخاذ الوزارة إجراءات وعقوبات مشددة ضد المخالفين.

اقرأ أيضًا:

