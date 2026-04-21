شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، لبدء شراكة أكاديمية ومهنية جديدة تهدف إلى تطوير قدرات العاملين بالمحليات وبناء الكوادر البشرية.

يأتي البروتوكول لتنفيذ برامج مهنية وتدريبية في مراحل البكالوريوس والدبلومة والماجستير المتخصصة، بما يدعم توجهات الوزارة وخططها الاستراتيجية المختلفة.

وقّع على البروتوكول الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتدريب والتطوير والتحول الرقمي، والدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، وذلك بحضور الدكتور ياسر جلال، عميد كلية الهندسة فرع مصر الجديدة، وعدد من القيادات من الجانبين.

ومن جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن البروتوكول يأتي في إطار مبادرة الوزارة لعقد شراكات مع الجامعات لتطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية وبناء الكوادر البشرية المؤهلة، تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات التدريبية والمهنية، والإشراف الأكاديمي على البرامج المقدمة، من خلال التعاون في إجراء البحوث والدراسات، وإعداد الحقائب التدريبية، وتنفيذ برامج البكالوريوس والماجستير المشتركة في الإدارة المحلية، وتبادل الخبرات، وتفعيل الشراكات الدولية، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات، مع إعطاء الأولوية لخريجي البرنامج التدريبي عند توافر فرص العمل بوحدات الإدارة العامة بوزارة التنمية المحلية.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن البروتوكول يستهدف كذلك توفير بيئة تدريبية وتطبيقية فعالة للدارسين، من خلال شراكة حقيقية مع وحدات الإدارة العامة والتنمية المحلية، ودعم الطلاب والخريجين بالبرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المعتمدة التي يوفرها مركز التنمية المحلية بسقارة والجهات التابعة له، إلى جانب التعاون في تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة.

من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار، حرص الأكاديمية على تقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التنمية المحلية والبيئة في مجالات التعاون المشترك، بما يسهم في تنفيذ خطط ورؤية الوزارة في مختلف القطاعات، لافتًا إلى الاتفاق على توفير برامج تدريب متخصصة متوافقة مع متطلبات الوزارة، ومنح الأولوية لخريجي البرنامج في فرص العمل بالمركز والمشروعات والجهات والوحدات المرتبطة به، فضلًا عن تبادل الخبرات وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات، وإعداد الدراسات والبحوث التطبيقية التي تخدم أنشطة الطرفين.

وأوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن البروتوكول يأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير قدرات العاملين بالمحليات في مجالات التدريب والدراسات والشراكات المتميزة، بما يتيح الاستفادة من الكيانات الأكاديمية وتوفير الخبرات الأكاديمية والمهنية لدعم الجانب الفني بمركز سقارة، ونقل الخبرات بما يدعم تحقيق مؤشرات الأداء في الخطة الاستراتيجية للوزارة في قطاع التدريب والدراسات، إلى جانب دعم جهود رفع كفاءة مركز سقارة تمهيدًا لتحويله إلى أكاديمية للإدارة المحلية، وفقًا لرؤية الوزارة وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أشرف عادل لبيب، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، إلى أنه سيتم توفير كافة الخبرات الأكاديمية والمهنية من الكلية للوزارة بشكل عام، ولمركز التنمية المحلية للتدريب بشكل خاص، بما يسهم في عقد شراكات محلية ودولية تتوافق مع الأطر والتوجهات العالمية في مجال التدريب المهني والدراسات المتخصصة في الإدارة المحلية.

