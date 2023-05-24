نقابة الاتصالات: استضافة مصر لمؤتمر العمل العربي يدل على ريادتها في عهد الرئيس السيسي

كتب- يوسف عفيفي:

أكد محمد حنفي رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات، أن استضافة مصر لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ 49 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى يدل على قوة مصر وأهميتها بين دول المنطقة العربية.

وأوضح حنفي في بيان اليوم الأربعاء، أن منظمة العمل العربية واحدة من أهم المؤسسات العربية التي تعني بقضايا العمل والعمال في العالم العربي، مؤكدا أن هذا المؤتمر حظي بإشادة واسعة من قبل المشاركين والحضور والمتابعين.

وأوضح أن السبب وراء هذه الإشادة بجانب التنظيم الجيد وحسن الضيافة يكمن في العديد من الأسباب منها:

- تناول المؤتمر قضايا مهمة وحساسة تتعلق بحقوق العمال في العالم العربي، والتي تعد من القضايا الرئيسية التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحالي.

- تميز المؤتمر بمشاركة واسعة من العديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات العمل والحقوق العمالية، مما أضفى عليه مصداقية وجدارة عالية.

- تمكن المؤتمر من إيجاد حلول واقعية للمشاكل التي يعاني منها العمال في المنطقة العربية، وذلك عبر مناقشة الخطط والبرامج التي يمكن تنفيذها لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمال في المنطقة.

- أظهر المؤتمر تعاوناً فعالاً بين الدول العربية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مما يعكس روح التعاون والتضامن العربي.

مثّل المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعلم من التجارب الناجحة في مجالات العمل والحقوق العمالية في الدول العربية والعالمية.

كما تمكّن المؤتمر من إبراز أهمية التعاون والتنسيق بين الدول العربية لتعزيز حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في المنطقة.

ويعتبر المؤتمر دليلاً على التزام منظمة العمل العربية بحماية حقوق العمال وتحسين ظروف العمل في المنطقة العربية.

وانطلقت يوم الاثنين 22 مايو الجاري، أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي، الذي تنظمه منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة الجمهورية الموريتانية، في أحد فنادق القاهرة، ويستمر المؤتمر حتى يوم 29 مايو الجاري.