رسالة مهمة من "مصر للطيران" إلى المسافرين
كتب- محمد عبيد:
طالبت شركة مصر للطيران، المسافرين على متن رحلاتها الجوية، ضرورة التواجد بالمطارات المصرية، قبل مواعيد إقلاع الرحلات الدولية بساعتين ونصف، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يكون التواجد بالمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بثلاث ساعات.
وشددت الشركة، في بيان اليوم، أنه لن يقبل أي راكب في حال عدم وجوده بالمنطقة المخصصة أمام بوابات الصعود إلى الطائرة بمدة تقل عن 25 دقيقة قبل موعد إقلاع الرحلة.
وأشارت إلى أن ذلك حرصًا من الناقل الوطني على تقديم أفضل خدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية، ولضمان انسيابية إنهاء الإجراءات قبل مواعيد إقلاع الرحلات.
سوق مصراوى
-
10 أدوات تساعد على ممارسة الرياضة في المنزل.. بأسعار تبدأ من 60 جنيهاتفاصيل
-
أفضل روتين للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف بأسعار تبدأ من 16 جنيهاتفاصيل
-
أحدث موضة في ألوان ملابس النساء لصيف 2023 بأسعار تبدأ من 89 جنيهاتفاصيل
-
أفضل منتجات "لانش بوكس" تبدأ من 125 جنيهاتفاصيل
-
أحدث الملابس العصرية للنساء لصيف 2023تفاصيل
-
أفضل أثاث من البلاستيك لتجديد الشرفة أو الحديقة تبدأ من 360 جنيهاتفاصيل
فيديو قد يعجبك: