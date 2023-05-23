الحوار الوطني.. حزب المؤتمر يطالب بتأسيس وزارة للصناعات الصغيرة
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- محمود بكار:
قال هشام كمال، ممثل حزب المؤتمر في الحوار الوطني، إنه رغم أن الصناعات الصغيرة تمثل 80% من قطاع الصناعة، لكن لا يتم الاهتمام بها، موضحا أن أي وزير أو مسؤول يتولي المسئولية يقوم بالتركيز على الصناعات الكبرى فقط والتي لا تمثل سوى 20% من المساهمة في الاقتصاد.
وطالب كمال، خلال كلمته في الحوار الوطني، بتأسيس وزارة جديدة للصناعات الصغيرة، موضحا أن جهاز المشروعات الصغيرة لن يسد هذه الثغرة، منتقدا تعدد جهات الولاية على الصناعة والتي تصل إلى 17 جهة.
كما طالب بتقنين إجراءات الرقابة على المصانع لأن هناك من يستغل الضبطية القضائية الممنوحة ويقوم بابتزاز المستثمرين، وإعادة النظر في قيمة تسعير الأراضي الصناعية، مشددا على أن الإجراءات التي تطبق على الأرض والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين الحاليين هي من أهم عناصر الجذب للمستثمرين الأجانب.
وشدد على أهمية تفعيل الحوافز التي نص عليها القانون وتخفيض قيمة الضرائب التي يتم فرضها على الصناعات الصغيرة.
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