تفويج حجاج 2023.. أسعار تذاكر الحج والضوابط المنظمة -التفاصيل الكاملة

كتب- محمد عبيد:

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، منذ ساعات، مواعيد بدء انطلاق رحلات الحج من مطارَي القاهرة وبرج العرب؛ لسفر حجاج هذا العام إلى جدة والمدينة المنورة لأداء المناسك.

وأرسلت الخطوط الجوية السعودية خطابًا إلى شركات السياحة لإبلاغها، وجاء فيه أنه بدء سفر الحجاج سيكون من 21 مايو الجاري وحتى 22 يونيو المقبل، وتبدأ رحلات عودة الحجاج من 2 يوليو حتى 2 أغسطس المقبل .

ويوضح "مصراوي" للمسافرين لأداء فريضة الحج هذا العام كل الضوابط والشروط وأسعار تذاكر الطيران؛ خصوصًا أن ما تبقى مجرد أيام أو ساعات بالنسبة إلى الحاج قبل انطلاق رحلته.

وحددت الشركة مواعيد وجود الحجاج داخل الصالات خلال فترتَي السفر والعودة للحجاج المصريين لإنهاء الإجراءات، وطالبت بوجود الحجاج خلال 4 ساعات في حالات السفر، و6 ساعات قبل العودة.

وقالت الشركة إن جميـع تذاكر الحج تصدر مباشرةً مـن مكاتب الخطوط السعودية نقدًا، ويمنع منعًا باتًّا إصدار أي تذاكر للركاب حاملي تأشيرات الحج من مكاتب الوكالات السياحية، ويمنع إصـدار تذاكر لخط السير الداخلي (جدة/ المدينة) أو (المدينة/ جدة) خـلال هذه الفترة عـن طريق الوكالات السياحية، وتكون هذه التذاكر منفصلة وتصدر من مكاتب مبيعات الخطوط السعودية مباشرةً وحسب الأسعار المعلنة في فترة الحج .

وتابعت الشركة: يجب تمييز أمتعة الحجاج عن أمتعة الركاب العاديين القادمين على الرحلات المجدولة ببطاقات حج (HAJ TAG) ، مشيرةً إلى أن أي حجوزات مجزأة لمجموعة حج يتم إجراؤها من قبل شركات السياحة سيتم إلغاؤها دون إخطار الشركة، مع تحمل الشركة المسؤولية الكاملة أمام الحجاج لمخالفة هذا الإجراء أنظمة الحجز بالخطوط السعودية.

وطالبت الشركة الحجاجَ بإدراج اسم وتليفون وعنوان مشرف المجموعة بمكة المكرمة والمدينة المنورة بسجل الحجز، ومراجعة مشرف المجموعة والركاب كاونتر السعودية بمطار القاهرة 4 ساعات على الأقل قبل إقلاع الرحلة، ووجود المجموعة بمطار جدة أو المدينة 6 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة لسهولة إنهاء الإجراءات، ويجب على مشرف المجموعة توزيع بطاقات الصعود على الركاب طبقاً للاسم المطبوع على البطاقة، ولن يسمح لأي راكب بالسفر ببطاقة مخالفة للاسم، وعدم إصدار بطاقات صعود الطائرة (بدل فاقد) إلا بعد التأكد من عدم استخدامها وتكرار المقعد، ويتم ذلك عن طريق صالات المغادرة بالمطار، ويجب التأكد من حصول حاملي تأشيرات الحج على التطعيمات المطلوبة والتأكد من وجود الشهادة الصحية حسب الأنظمة والتعليمات .

وقالت الشركة: يجب التأكد من حمل الركاب جوازات سفر سارية بداخلها تأشيرة حج صالحة، بالإضافة إلى تذاكر الركاب مؤكدة الحجز لرحلات العودة، كما يراعى إرفاق بطاقات جوازات الحجاج بالصفحة المقابلة لتأشيرة الحج وضرورة تعبئتها، ولا يتم قبول راكب حج ( (GO SHOWدون وجود حجز عودة مؤكد، وعلى مشـرف المجموعة التأكد من صـالات الوصول والمغادرة للركاب المسافرين قبل الوصول إلى المطارات .

وأشارت الشركة في خطابها الموجه إلى شركات السياحة إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 40 ألف جنيه، وأن تشغيل الرحلات من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين إلى مطارَي جدة والمدينة المنورة، وتختلف أسعار تذاكر الحج وفقًا لاختلاف مواعيد السفر والعودة، وكذلك لاختلاف المطار الذي يبدأ به الحاج .