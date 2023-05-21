غطاء سحابي والقاهرة 35 درجة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد 21 مايو 2023.

وقالت الأرصاد، إن البلاد تشهد خلال الساعات المقبلة، ارتفاعا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 35 درجة والسواحل الشمالية 31 درجة وجنوب الصعيد 38 درجة.

وأشارت إلى وجود نشاط لرياح جنوبية على السواحل الغربية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية علي الصحراء الغربية والوادي الجديد.

وتابعت الهيئة: كما يؤثر على معظم أنحاء البلاد، غطاء سحابي يعمل على حجب أشعة الشمس كما يوجد فرصة لسقوط الأمطار على كل من السلوم ومطروح والضبعة تكون رعدية أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة، على الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

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