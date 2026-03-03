كشف الإعلامي أحمد موسى أنه لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تضارب المواقف داخل الإدارة الأمريكية نفسها بين الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن الجميع يدفع ثمن هذه الحرب، من الأمريكيين والروس والصينيين إلى العالم العربي والأمريكتين، مؤكدًا أن استمرارها لشهر أو شهرين مع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة قد تصل إلى 130%.

وأضاف أن هذا القلق انعكس في تصريحات قادة أوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب التحركات العسكرية البريطانية والأمريكية في المنطقة.

وأشار إلى أن التركيز الدولي على إيران والحرب الجارية أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وغزة، حيث لم يعد أحد يتحدث عن معاناة سكانها أو الأوضاع في الضفة الغربية.

ونوه إلى أن الهدف المعلن من التصعيد ليس فقط إسقاط النظام الإيراني، بل تدمير إيران نفسها عبر استغلال التنوع العرقي داخلها، بحيث يتم تفكيكها إلى كيانات متعددة.

وأكد أحمد موسى أن المخطط يتجاوز مجرد ضرب المنشآت النووية، بل يسعى إلى إحداث "زلزال داخلي" يغيّر شكل إيران على الخريطة، وهو ما يمثل أخطر تحدٍ للمنطقة والعالم.