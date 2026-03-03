إعلان

أحمد موسى: حرب إيران صرفت الأنظار عن معاناة أهل غزة

كتب : داليا الظنيني

11:44 م 03/03/2026

الإعلامي أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الإعلامي أحمد موسى أنه لا أحد في العالم يعرف موعد انتهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى تضارب المواقف داخل الإدارة الأمريكية نفسها بين الرئيس ووزراء الخارجية والدفاع.

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" إن الجميع يدفع ثمن هذه الحرب، من الأمريكيين والروس والصينيين إلى العالم العربي والأمريكتين، مؤكدًا أن استمرارها لشهر أو شهرين مع إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة قد تصل إلى 130%.

وأضاف أن هذا القلق انعكس في تصريحات قادة أوروبيين مثل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى جانب التحركات العسكرية البريطانية والأمريكية في المنطقة.

وأشار إلى أن التركيز الدولي على إيران والحرب الجارية أدى إلى تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية وغزة، حيث لم يعد أحد يتحدث عن معاناة سكانها أو الأوضاع في الضفة الغربية.

ونوه إلى أن الهدف المعلن من التصعيد ليس فقط إسقاط النظام الإيراني، بل تدمير إيران نفسها عبر استغلال التنوع العرقي داخلها، بحيث يتم تفكيكها إلى كيانات متعددة.

وأكد أحمد موسى أن المخطط يتجاوز مجرد ضرب المنشآت النووية، بل يسعى إلى إحداث "زلزال داخلي" يغيّر شكل إيران على الخريطة، وهو ما يمثل أخطر تحدٍ للمنطقة والعالم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

على مسئوليتي الحرب على إيران أحمد موسى

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
أخبار مصر

"إيران هتهدم المعبد على اللي فيه".. مجدي الجلاد: قرار أمريكا بسحب رعاياها
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
ترامب يعتزم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 15%
شئون عربية و دولية

ترامب يعتزم رفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 15%
جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
جنة الصائم

جائز بشرط.. المفتي يحسم حكم استخدام Ai في إنشاء مصاحف أو تلاوات إلكترونية
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة