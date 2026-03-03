حذر الدكتور رشيد السارى، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، من التداعيات التي قد تضرب الاقتصاد العالمي جراء إغلاق مضيقي "هرمز" و"باب المندب" تزامنًا مع التصعيد العسكري الجاري ضد إيران، مؤكدًا أن العالم يواجه وضعًا غير مسبوق يهدد سلاسل التوريد العالمية ويرفع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.

وقال الساري خلال مداخلة هاتفية على قناة "الشمس" إن الأزمة الحالية لم تكن بفعل أيدٍ عربية، لكنها تمثل كارثة حقيقية للأمن القومي العربي، مشيرًا إلى أن مصر والمملكة العربية السعودية تقعان في قلب هذه المعادلة، إلى جانب اللاعبين الآخرين في المنطقة.

وأوضح أن إسرائيل بتوسعاتها وإيران بمخططاتها الإقليمية ساهمتا في إشعال الأزمة، مؤكدًا أن الدول العربية المنتجة للنفط والغاز أصبحت محور اهتمام العالم، سواء عبر منظمة أوبك وأوبك بلس أو من خلال قناة السويس التي تمثل ضمانة للاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن مضيق هرمز يختصر حاجة الاقتصاد العالمي للطاقة، حيث تعتمد الهند والصين بشكل كبير على واردات النفط من الخليج، إذ تستورد الصين نحو 10 ملايين برميل يوميًا، بينما تستورد الهند ما بين 5 و6 ملايين برميل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران يتعاملون مع الأزمة بمنطق عسكري، بينما أوروبا وشرق آسيا لا يملكون سوى الالتماس والضغط الدبلوماسي، في ظل عجز المؤسسات الدولية عن وقف التصعيد.

ونوّه بأن استمرار الأزمة قد يرفع أسعار النفط إلى 100 أو 120 دولارًا للبرميل، ما يعيد شبح التضخم العالمي، خاصة في أوروبا وشرق آسيا، مؤكدًا أن الأمن القومي العربي والأمن الاقتصادي العالمي أصبحا مترابطين بشكل وثيق.

وأكد أن الأزمة قد تستمر من 4 إلى 5 أسابيع وفق تقديرات الإدارة الأمريكية، متوقعًا قفزة في أسعار النفط وارتفاع تكاليف سلاسل الإمداد بنسبة 20-30%، وزيادة حادة في تكلفة التأمين على السفن والممرات بنسبة 2-5%.