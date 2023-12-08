رمضان عبدالرازق خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

ينقل التلفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور رمضان عبدالرازق عضو اللجنة العليا للدعوةبالأزهر حول "الإيجابية من منظور إسلامي".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية وفي العمق منها الانتخابات الرئاسية من صميم الواجب الوطني، وأن الإدلاء بالصوت أمانة، ومعنى صوتك أمانة يتطلب أمرين أولا: أن تؤدي هذه الأمانة، وهذا لا يتم إلا بالمشاركة، وثانيا: أن تعطي صوتك بتجرد وإخلاص لمن تراه الأكفأ والأقدر على تحمل الأمانة، فعلى كل منَّا أن يدرك أن صوته مؤثر في مصير وطنه من جهة وصورته الحضارية من جهة أخرى.