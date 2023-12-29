مائل للحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس غدا السبت

بعد موجة الطقس السئ.. طبيعة الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

كتب-أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غداً السبت، وأعلنت أنه من المتوقع تعرض البلاد لشبورة مائية كثيفة صباحاً علي الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض من المناطق.

وأشارت في بيان لها، الجمعة، إلى أن طقس السبت معتدل نهاراً على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً.

وتوقعت هكةل أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات .

وأوضحت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على مناطق بالجمهورية، على النحو التالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٢٢ درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء ٢٥ درجة مئوية.

- شمال الصعيد 22 درجة مئوية.

جنوب الصعيد 26 درجة مئوية.



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