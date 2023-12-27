التموين: إضافة هذه المواليد فقط على البطاقات التموينية

كتبت - داليا الظنينى:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين: إن إضافة المواليد على البطاقات التموينية للفئات الأولى بالرعاية فقط لا غير، وليست إضافة مطلقة، مبينا أن أي إضافات أخرى ستزيد من حجم الدعم أكثر، وهو ما يؤدي إلى عجز لموازنة الدولة.

وأضاف عشماوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج يحدث فى مصر المذاع، على قناة إم بى سى مصر، اليوم الثلاثاء: يوجد ما يقرب من 64 مليون مستفيد من السلع التموينية، وما يقرب من 270 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز.

جدير بالذكر أنّ إضافة المواليد على بطاقة التموين حال إقرار ميزانية جديدة على موازنة الدعم التمويني سيكون خلال شهر يوليو من العام المقبل 2024، وهو الشهر الذي يتم فيه الإعلان عن الموازنة العامة للدولة 2024 - 2025، مؤكدة أنّه عقب هذا الإجراء متوقع الإعلان عن فتح باب إضافة المواليد مباشرة بقرار من الدكتور علي المصيلحى .

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