خطة الوزراة وسوق العمل.. أبرز رسائل وزير التعليم في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية



كتب- أحمد عبدالمنعم:

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجمع مدارس يضم 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص.

ووجة الوزير العديد من الرسائل خلال افتتاح المجمع والتي جاءت كالتالي:-

- المجمع يضم 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.

- منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، مشيرا إلى حتمية تطوير التعليم فى ظل الثورات الصناعية، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

- حرصت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتى تجذب عددا من المستثمرين العاملين فى المجال التعليمى.

- خطة الوزارة الاستثمارية مرتكزة على 3 محاور اساسية.

احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على النحو الذي يحقق أعلى عائد مادى وتعظيم موارد الدولة من خلالها.

المحور الثاني يتمثل في تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذى يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص.

المحور الثالث يتمثل في تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية التى تحقق الثقة بين طرفى الاستثمار.

- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمي.

- الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات تشمل مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل.

- تم إنشاء ٦٩ مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجاري تجهيز ١٠٠ مدرسة فى هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالى وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.

- مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.

- الوزارة تقوم بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات لعدد كبير منهم بتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري.

- الوزارة تشجع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة.