رئيس المخابرات العامة يلتقي وفدًا من جنوب السودان

كتب- محمد لطفي:

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية، الوزير حسن رشاد، وفدًا رفيع المستوى من دولة جنوب السودان برئاسة توت جلواك، المستشار الأمنى لرئيس جنوب السودان سيلفا كير.

وأكد رشاد خلال اللقاء أهمية التعاون مع جنوب السودان سواء على المستوى الثنائى أو المتعدد لاسيما الملفات المتعلقة بمياه النيل، وفقًا لما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» فى نبأ عاجل لها منذ قليل.

وشدد رئيس المخابرات العامة، خلال اللقاء على ضرورة حل كافة الأزمات التى تشهدها المنطقة بالطرق السلمية.