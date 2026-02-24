اجتمع مساء اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان للمرافق، واللواء مهندس أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف مُتابعة تنفيذ العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُشيراً إلى أن هناك تكليفات رئاسية في ملفات مهمة تتبع الوزارة، في مقدمتها ما يخُص المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا مشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وأعمال تطوير المرافق المختلفة، واستكمال مشروعات المدن الجديدة المختلفة، وتنفيذ الوحدات المطلوبة بـ "الإيجار".

وخلال الاجتماع، تناولت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمُختلف مشروعات الإسكان، موضحة أنه فيما يتعلق بموقف مشروعات المُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" محور محدودي الدخل، فقد تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجار الانتهاء من تنفيذ 215 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات، كما أنه من المُستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية في إطار هذه المبادرة، مُستعرضة عدداً من الصور والنماذج لعمارات ووحدات هذا المحور بمدن حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق العاصمة، والسادات، والعبور الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة.

ونوهت الوزيرة إلى أنه فيما يتعلق بموقف مشروعات الإسكان المُتوسط وفوق المتوسط، ومن بينها "دار مصر"، و"سكن مصر"، و"فالي تاورز"، و"سكن كل المصريين" المحور المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 171 ألف وحدة سكنية، وجار الانتهاء من تنفيذ 48.5 ألف وحدة، فضلاً على أنه من المسُتهدف تنفيذ 70 ألف وحدة سكنية، مُستعرضة عدداً من الصور والنماذج لعمارات ووحدات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط بكلٍ من العلمين، وأكتوبر، ومدينة ناصر الجديدة، ومدينة 15 مايو، وغيرها من المدن الجديدة.

وفيما يتعلق بمشروعات الإسكان الفاخر، والتي تتضمن مشروعات "جنة"، ومشروعات الإسكان بمدن الجيل الرابع، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن إجمالي ما تم تنفيذه في هذا الإطار وصل إلى 69.5 ألف وحدة سكنية، وأنه جار تنفيذ 55.5 ألف وحدة سكنية، هذا فضلاً عن أنه من المُستهدف تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، مُستعرضة صور ونماذج العمارات والوحدات السكنية بكُلٍ من مُدن الشيخ زايد، والمنصورة الجديدة، والعاصمة الجديدة، والعبور، ومشروع "صواري" بالإسكندرية.

وتطرقت الوزيرة إلى موقف مشروعات الإسكان التعاوني، والبيوت النوبية والبدوية، ومشروعات بديل العشوائيات، وكذا وحدات الإسكان الخاصة بصندوق التنمية الحضرية، ووحدات التجمعات التنموية المنفذة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، موضحة أن عدد الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في إطار هذه المشروعات وصل إلى 459.9 ألف وحدة، وجار تنفيذ 10.3 ألف وحدة سكنية أخرى. كما تناولت المهندسة راندة المنشاوي، موقف مشروعات الإسكان الأخضر، وكذا مشروعات "ديارنا"، و"ظلال"، و"جذور".

كما عرضت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تقدم الأعمال في المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وخطط التسليم بتلك المشروعات، بما في ذلك الموقف التنفيذي للأبراج الشاطئية، وخطة تسليمها، وتضم 6284 وحدة سكنية، وكذا الحي اللاتيني، وقاعة المؤتمرات الكبرى الجاري تنفيذها بمنطقة أرض المعارض داخل المدينة التُراثية، لتستوعب 2500 شخص، وكذا عرض مُقترح تنفيذ المركز الثقافي بمجمع السينمات بالمدينة التراثية، والمباني المستهدفة بالتشغيل بالمدينة التراثية، هذا إلى جانب استعراض نسب الإنجاز في الكمبوند السكني "مزارين"، وخطط تسليم العمارات والفيلات به، والموقف التنفيذي بعمارات الداون تاون وبرامج التسليم بها، إلى جانب الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، ومنها مشروع سكن كل المصريين، وأبراج الداون تاون والبحيرات.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق الفسطاط"، وأشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص ضمن مشروع "حدائق الفسطاط"، كما تم الانتهاء من تنفيذ المنطقة الثقافية، وتم استكمال تنفيذ النادي المصري القاهري بنسبة 100%. وبلغت نسبة التنفيذ في المنطقة الاستثمارية 97%، وكذلك في منطقة المغامرة التي وصلت نسبة الإنجاز بها إلى 97%، مستعرضة نسب الانجاز المتقدمة في باقي المناطق.

كما عرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم في مدينة سانت كاترين، بما في ذلك نسب التنفيذ الفعلية لمكوناته المختلفة، ومنها تنفيذ مركز الزوار، ومبنى وساحة السلام، وتطوير وادي الدير، وإقامة النزل البيئي الجديد، وتنفيذ الفندق الجبلي، والبازارات السياحية، والمنتجع الفندقي بالزيتونة، إلى جانب تنفيذ العديد من المنشآت الحكومية الخدمية خارج المناطق السياحية والترفيهية، ومن بينها مبنى مجلس المدينة، والنادي الاجتماعي، فضلاً عن تطوير إسكان البدو القائم في إطار من الحفاظ على الصورة البصرية للموقع، إلى جانب تطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي، وأعمال تطوير الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، دور وزارة الإسكان ضمن مشروعات تطوير وسط القاهرة، وتشمل مشروعات القاهرة الخديوية، ومنها تطوير ميدان التحرير من خلال إعادة تنظيم الميدان وإضافة إضاءة جمالية، وتطوير ميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، عبر ترميم الواجهات وأعمال الإضاءة وتنسيق الموقع العام، ومشروع تطوير واجهات مبنى جراج الأوبرا، وتطوير نادي السلاح المصري، وتطوير واجهات العقارات المُطلة بمربع البورصة، وكذا واجهات العقارات المُطلة على ميدان الأوبرا، إلى جانب إعادة إحياء حديقة الأزبكية، من خلال ترميم وإعادة تشغيل النافورة التُراثية؛ وكُشك الموسيقى، وإعداد قاعدة بيانات وكروت وصف للنباتات والأشجار العتيقة بالحديقة، وكذا إنشاء أكشاك بيع الكتب، وتطوير ميدان الأوبرا، هذا بالإضافة إلى دور الوزارة ضمن مشروعات وسط القاهرة الأخرى، وتتضمن ممشى أهل مصر بمراحله المتعددة، وحديقة الفسطاط، وبحيرة عين الصيرة.

وتطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف تنفيذ خطة مشروعات تحلية مياه البحر، لافتة إلى أنه حتى عام 2014 لم يكن قد تم تنفيذ أكثر من 29 محطة تحلية بطاقة إجمالية 99.8 ألف م3/يوم، ليزداد العدد وصولاً إلى يناير 2026 ليصبح 129 محطة تحلية قائمة بطاقة إجمالية 1.411 مليون م3/يوم، كما يجري تنفيذ 19 محطة تحلية جديدة في عدة محافظات بطاقة إجمالية 687 ألف م3/يوم، ليصل الإجمالي بعد انتهائها إلى 148 محطة تحلية بطاقة اجمالية 2.098 مليون م3/يوم.

وخلال الاجتماع، تطرقت الوزيرة إلى خطة تطوير المدن العمرانية الجديدة، مشيرة إلى أنه تم التنسيق مع أحد المكاتب الاستشارية لوضع تصور لنماذج أعمال تنسيق الموقع للمحاور الرئيسية وتعميمها على مختلف المدن، مع مراعاة خصائص كُل مدينة، وذلك سعياً لتحسين الطابع العمراني والهوية البصرية لهذه المدن.

وفى ذات السياق، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى عددٍ من الزيارات الميدانية التي قامت بها منذ توليها المسئولية، والتي شملت زيارة 6 مُدن جديدة، واتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات التي من شأنها أن تُسهم في رفع كفاءة مُستويات تشغيل المُدن الجديدة، والاهتمام بعمليات رصد المُخالفات والحد منها، وما يتعلق بالحفاظ على الصورة البصرية، والنظافة العامة، فضلاً عن التوسع في المُسطحات الخضراء، وتنظيم ساحات الانتظار، والاهتمام بالمداخل والمحاور الرئيسية بالمُدن الجديدة.

كما تطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف المشروعات المُكتملة، حيث أشارت إلى أنها تبلغ 9 مشروعات، تضم 523 عمارة بإجمالي 12,212 وحدة سكنية، موزعة على مُدن (حدائق أكتوبر، والسادات، وحدائق العاصمة، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة) ضمن مشروع "سكن كل المصريين" المُخصص لمحدودي ومتوسطي الدخل، فضلًا عن المرحلة الثالثة من مشروع سكن العاملين في زهرة العاصمة بمدينة بدر.