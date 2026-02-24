أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية، وتم تدشين أولى وحدات الشبكة بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة للتأمين الصحي.

وأكد عبدالغفار، خلال حفل تدشين أولى وحدات السكتة الدماغية، أن السكتة الدماغية تُعد ثالث سبب للوفاة عالميًا، ما يستدعي التحرك السريع لتوسيع نطاق خدمات التشخيص والعلاج، مشددًا على أن "أول أربع ساعات ونصف تمثل الفترة الذهبية لإنقاذ المريض"، وهو ما يتطلب سرعة التوجه إلى أقرب وحدة مجهزة للتعامل مع الجلطات الدماغية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة شكّلت لجنة الشبكة الوطنية للسكتة الدماغية في عام 2025، بهدف تحقيق تغطية شاملة وعادلة لخدمات علاج الجلطات على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الشبكة تضم حاليًا بوزارة الصحة 95 وحدة موزعة على مختلف القطاعات والهيئات، من بينها وحدات تقدم خدمات القسطرة.

وأضاف أن المستهدف الوصول إلى 97 وحدة في محافظات الصعيد، ضمن خطة طموحة تستهدف إنشاء 440 وحدة خلال خمس سنوات، مؤكدًا أن العدد المتوفر حاليًا يبلغ 175 وحدة، مع العمل على تجاوز الرقم المستهدف.

وبيّن الوزير أن وحدات الشبكة الموزعة خارج وزارة الصحة والسكان تتبع عدة جهات، تشمل:

وزارة الطيران المدني: وحدة واحدة

هيئة قناة السويس: وحدة واحدة

وزارة الداخلية: 4 وحدات

الهيئة العامة للرعاية الصحية: 6 وحدات

وزارة الدفاع: 11 وحدة

الجامعات المصرية: 31 وحدة

القطاع الخاص: 41 وحدة

وأوضح أن 30% من الوحدات تُصنّف كوحدات متقدمة، بينما تمثل الوحدات الأولية نحو 70%، بما يضمن سرعة التشخيص وتحويل الحالات الحرجة إلى المراكز المتخصصة.

وكشف الوزير أن عدد المصابين سنويًا بجلطات دماغية يبلغ نحو 270 ألف مريض، من بينهم قرابة 20% يتم التعامل معهم كحالات حرجة، فيما تمثل نسبة صغار السن نحو 17% من إجمالي الحالات.

وأشار إلى أنه يتم استقبال نحو 3000 مريض شهريًا على مستوى الجمهورية، مع تزايد معدلات التحويل إلى العلاج الطبيعي، حيث ارتفع عدد الحالات اليومية من 50 إلى 90 حالة.

وأوضح أن مستشفى العاصمة للتأمين الصحي استقبل 190 حالة، تم إجراء حقن مذيبة للجلطة لنحو 65 حالة منها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتدريب الفرق الطبية على أحدث بروتوكولات التعامل مع السكتات الدماغية.

وشدد الوزير على التزام الوزارة بتوفير جميع الأجهزة والمستلزمات المطلوبة لدعم وحدات السكتة الدماغية، داعيًا إلى سرعة إعداد طلبات الاحتياجات الفنية لاستكمال التجهيزات.

كما أشار إلى إطلاق خط ساخن وموقع إلكتروني ضمن منظومة الشبكة الوطنية، لتسهيل توجيه المرضى إلى أقرب وحدة علاجية، وضمان سرعة الاستجابة خلال الساعات الحرجة.

وأكد وزير الصحة أن التوسع في مراكز علاج الجلطات يمثل أولوية استراتيجية، لضمان إنقاذ أكبر عدد ممكن من المرضى وتقليل نسب الوفاة والإعاقة الناتجة عن السكتات الدماغية، خاصة في محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الوزارة تركز خلال الفترة الحالية على دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية في محافظات الصعيد شمالًا ووسطًا وجنوبًا، ضمن خطة شاملة لتعزيز العدالة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في ملف السكتة الدماغية.