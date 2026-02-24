استقبل المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الحيوية، وذلك في إطار دعم خطط التنمية والتحديث الصناعي بالدولة.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن اللقاء تناول توسيع مجالات التعاون في التعليم والتدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويعزز الانفتاح على الشراكات العربية والدولية.

وأوضح أن الوزارة تعمل من خلال منظومة صناعية متكاملة تضم شركات صناعية وتكنولوجية ومراكز تدريب ومنشآت تعليم فني متخصصة، إلى جانب مركز للتميز العلمي والتكنولوجي وأكاديمية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشدد الوزير، على انفتاح الوزارة على الشراكات مع مؤسسات الدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات الوطنية، وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات صناعية فعلية، معربًا عن حرصه على إقامة شراكة استراتيجية مع الأكاديمية العربية باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأشار إلى توافق الجانبين على التعاون في تأهيل وتدريب الكوادر في مجالات التسويق والمبيعات والإعلام والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الصناعية، بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الابتكار داخل منظومة الإنتاج، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية متخصصة للشباب والعاملين، بما يدعم جاهزيتهم لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

كما أكد الطرفان، أهمية الاستفادة من مشروعات تخرج الطلاب في تقديم حلول مبتكرة للتحديات الصناعية، وتعزيز ثقافة الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الإنتاج.

من جانبه، هنأ رئيس الأكاديمية العربية، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بتوليه مهام منصبه، معربًا عن تطلع الأكاديمية لفتح آفاق جديدة للتعاون مع الوزارة، في ضوء ما تمتلكه من إمكانات صناعية وتكنولوجية وبشرية متقدمة.

وأوضح أن مجالات التعاون المقترحة تشمل تنفيذ برامج تدريبية مكثفة، وتطوير عمليات التصنيع وفق أفضل الممارسات الهندسية، إلى جانب التعاون في مشروعات التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

