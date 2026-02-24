إعلان

أردوغان: السيادة الرقمية جزء لا يتجزأ من أمننا القومي

كتب : مصراوي

05:42 م 24/02/2026

أنقرة- (د ب أ)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترى السيادة الرقمية في مجال الدفاع "جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي".

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية عن الرئيس أردوغان قوله في كلمة ألقاها خلال حفل تدشين المسيّرة "سنجار" البحرية: "بفضل المسيرة البحرية سنجار نعزز إمكانياتنا في البحار ونرسخ أمننا وفاعليتنا وقدرتنا على المراقبة".

وتابع: "تركيا ترى السيادة الرقمية في مجال الدفاع جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي"، مبينا أن "تركيا باتت تصمم بنفسها تكنولوجياتها وبرمجياتها وتصدرها إلى العالم".

وأشار أردوغان إلى أن الجيش التركي سطر بالمسيّرة "بيرقدار" وسفينة "تي جي جي أناضولو"، ملحمة خلال مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا مؤخرا.

