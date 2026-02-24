وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رسميًا على إنشاء كلية علوم القرآن الكريم، في خطوة تستهدف دعم التخصصات الشرعية وتعزيز الدراسات القرآنية داخل منظومة التعليم الأزهري.

واستند القرار إلى مراجعة أحكام الدستور والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن تنظيم مؤسسة الأزهر، كما تضمن المسار القانوني الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024، بما يضمن سلامة الإجراءات واستيفاء الأطر التشريعية المنظمة.

وجاءت الموافقة عقب توافق المجلس الأعلى للأزهر، بناءً على عرض تفصيلي قدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشأن أهمية إنشاء الكلية ودورها في إعداد كوادر علمية متخصصة في علوم القرآن الكريم.

وشمل القرار إنشاء كليتين للبنين والبنات بمقري الدعوة الإسلامية والدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، على أن يبدأ العمل بهما اعتبارًا من العام الجامعي 2026/2027.

ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليُدشّن بذلك مرحلة جديدة من التخصص الأكاديمي في علوم الوحي الشريف، ويعزز من مكانة الأزهر في نشر وتعليم العلوم الشرعية وفق منهج علمي رصين.