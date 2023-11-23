أول من قرأ القرآن بالكونجرس.. معلومات عن الشيخ الحصري في ذكرى رحيله

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

في الـ 24 من نوفمبر كل عام تحل ذكرى وفاة الشيخ محمود خليل الحصري، أحد أشهر قراء العالم الإسلامي، وأول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم.

وولد الشيخ القارئ محمود خليل الحصري، شيخ عموم المقارئ المصرية، رئيس لجنة تصحيح المصحف الأسبق، في 17 سبتمبر 1917، وتوفى في الـ 24 من نوفمبر عام 1980.

ويقدم "مصراوي" أبرز المعلومات عن القارئ الراحل الشيخ محمود خليل الحصري، على النحو التالي:

- ولد عام 1917 في قرية شبرا النملة، بمركز طنطا بالغربية.

- التحق بالأزهر الشريف وتعلم القراءات العشر وحصل على شهاداته في علم القراءات.

- حفظ القرآن الكريم، وأتم تجويده في سن 8 سنوات.

- في عام 1944 تقدم إلى امتحان الإذاعة وكان ترتيبه الأول، وعين قارئاً لمسجد سيدنا الحسين عام 55.

- أول من سجل المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم عام 1961 م.

- هو القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن الكريم في البيت الأبيض.

- أوصى بالتبرع بثلث تركته لأعمال الخير وهدم منزله ليحوله مسجداً.

- توفي يوم الاثنين 24 نوفمبر سنة 1980 فور انتهائه من صلاة العشاء.

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