برلماني: يجب التكاتف لحماية الأمن القومي المصري والعربي

كتبت-داليا الظنيني:

قال ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، إن هناك أوقاتا تتطلب من الجميع التكاتف من أجل حماية الأمن القومي أو العربي، مشيراً إلى أن ما حدث اليوم في مجلس النواب كان بمثابة رد قوي على كافة محاولات التهجير القسري لأهل غزة.

وأضاف داود خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء: هناك العديد من الكتب والروايات الإسرائيلية التى تقول أن مصر هي الجائزة الكبرى للكيان الصهيوني، وعلينا أن نربط كل ما يجري في غزة وليبيا والسودان.

وتابع: لدينا اليوم رسالة قوية لمجلس الوزراء من مجلس النواب، حول الرفض التام لتهجير الفلسطينيين.

وأردف داود: القيادة السياسية ومؤسسات الدولة جاهزة لكافة السيناريوهات، وإذا كتب علينا أي سيناريو سنكون الجيل الذي يحقق النصر ولا يرضى بالهزيمة، مشددا على أن المصريين تحمل مزيدا من الأعباء من أجل الحفاظ على أمننا القومي.

وأكد أن تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية تعبر عن فكرة الحكومة اليمينية المتطرفة، قائلا « دي تصريحات من حكومة نازية، إسرائيل صنيعة الاستعمار، ونحن ندعم كل عناصر المقاومة التي تدافع عن أراضيهم».