تعرف على موعد تسجيل أسماء المواطنين الراغبين بالحج السياحي والقرعة العلنية

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت وزارة السياحة والآثار، عن فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة، يوم غدًا الاثنين الموافق 20 نوفمبر الجاري، و6 جمادى الأول 1445هـ، والذي سيستمر فتحه حتى 4 يناير المقبل الموافق 22 جمادى الثاني 1445هـ.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تحديد موعد إجراء القرعة العلنية؛ لاختيار الحجاج في جميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 6 يناير المقبل، على أن تنتهي الشركات السياحية من كافة إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

وكان أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج، وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

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