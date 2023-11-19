لسوء الأحوال الجوية.. تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط.

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالإعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها وتؤكد على أنها لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.