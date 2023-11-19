خاص.. أول صور لـ"مصيدة" قلب المفاعل الثاني طويلة الأجل بمحطة الضبعة

كتب- محمد صلاح:

حصل "مصراوي" على صور خاصة لمصيدة قلب المفاعل النووي الثاني بالضبعة المرتقب تركيبها بعد قليل بحضور لفيف من القيادات والمسئولين بهيئة المحطات النووية والشركة الروسية المنفذة للمشروع المفاعل.

واستقبل الرصيف البحري لمحطة الضبعة النووية القطعة نهاية الشهر الماضي.

وأعلن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية وصول مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة على ميناء الضبعة التخصصي المصمم خصيصا لاستقبال معدات المحطة النووية بالضبعة، حيث أبحرت سفينة الشحن التي تحمل المكونات الثلاثة الرئيسية لمصيدة قلب المفاعل مغادرة دولة روسيا الاتحادية في السابع عشر من أكتوبر الحالي.

وبلغ إجمالي الشحنة 455 طنًا، وتم وصولها وتفريغ حمولتها بأمان وفق المخطط.



وأوضح رئيس هيئة المحطات النووية في تصريحات له، أن مصيدة قلب المفاعل للوحدة الثانية وصلت في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي إلى الرصيف البحرى التخصيصي بموقع المحطة النووية بالضبعة والمخصص لاستقبال معدات المشروع.

وقال إن مصيدة قلب المفاعل من المعدات النووية الثقيلة طويلة الأجل وتعد أحد العناصر الأساسية في نظام السلامة للمحطة، وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان التشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أنها أحد المعدات المميزة للمفاعلات الروسية من الجيل الثالث المتطور 3+، وهي عبارة عن نظام حماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف رفع درجة أمان وسلامة المحطة.