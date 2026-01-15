إعلان

بـ 500 مليون دولار.. واشنطن تبيع أول شحنة نفط فنزويلي

كتب : أحمد الخطيب

02:12 م 15/01/2026

واشنطن تبيع أول شحنة نفط فنزويلي

أعلنت الإدارة الأمريكية عن إتمام أول صفقة لبيع النفط الفنزويلي بقيمة 500 مليون دولار، في خطوة غير مسبوقة بعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو.

وتشمل الصفقة، وفق رويترز، تسويق وبيع ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط، مع إعادة توزيع العائدات إلى فنزويلا وفق ترتيبات خاصة، وحفظها في حسابات مصرفية تسيطر عليها الولايات المتحدة، منها حساب رئيسي في قطر، الموقع الأمريكي المتخصص في الأخبار والتحليلات السياسية والاقتصادية الدولية.

ويراقب الكونجرس هذه الحسابات الخارجية، وسط تحذيرات من الديمقراطيين بشأن أي استخدام خارجي للأموال.

وقال مسؤول في الإدارة لـ"سيمافور"، إن الصفقة تمثل علامة فارقة في إدارة واشنطن لملف فنزويلا النفطي، مضيفًا أن القيادة المؤقتة هناك، بقيادة ديلسي رودريغيز، "تعاونت بشكل كامل" منذ الإعلان عن الصفقة الأسبوع الماضي.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يحمي هذه العائدات من أي مطالبات قضائية أو دائنين، في ترتيب لم يسبق له مثيل في السوق الدولية. وتبلغ الديون الخارجية لفنزويلا نحو 170 مليار دولار، ما يفسر تحفظ بعض الشركات الأمريكية على المشاركة في إعادة بناء البنية التحتية للبلاد.

مسؤولون في الإدارة أكدوا أن جزءًا من عائدات الصفقة سيودع في حسابات الخزانة الأمريكية، بينما تشرف الوزارة على صرف الأموال لضمان وصولها للوجهة الصحيحة دون تدخل في طريقة التوزيع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز: "لقد توسط الرئيس ترامب في صفقة تاريخية للطاقة مع فنزويلا، مباشرة بعد اعتقال مادورو، والتي ستعود بالنفع على الشعبين الأمريكي والفنزويلي".

وتتوقع شركة شيفرون زيادة إنتاجها بنسبة 50% خلال العامين المقبلين، وهي الشركة الوحيدة التي استمرت في الإنتاج بفنزويلا.

وشدد الرئيس ترامب على أن الولايات المتحدة ستتعاون مع فنزويلا لإعادة البلاد إلى الطريق الصحيح، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم في خفض أسعار النفط عالميًا، مع التأكيد على أن واشنطن ستدير هذه المرحلة بطريقة مباشرة وغير مسبوقة.

شحنة نفط فنزويلي واشنطن نيكولاس مادورو

