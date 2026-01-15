نقيب الأشراف يهنئ عمرو الورداني برئاسة اللجنة الدينية بمجلس النواب

تقدم السيد الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص التهنئة للدكتور عمرو الورداني بمناسبة انتخابه رئيسًا للجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.

وهنأ السيد محمود الشريف، النائبين طارق محمدي عبد الحميد خليفة، و زكريا محمد السيد حسان، لفوزهما بمنصبي وكيلي اللجنة، وإنجي مراد منير فيهم في منصب أمانة السر.

وأكد نقيب السادة الأشراف، تعاون النقابة مع اللجنة الدينية بمجلس النواب لخدمة الدين الإسلامي الحنيف، وبناء الوعى الدينى، ونَشْر رسالة السلام والتسامح التى يحملها الدين الإسلامي.

وأعرب السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح والسداد للجنة الدينية، ولجميع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وجميع وكلاء اللجان وأمناء السر بثقة زملائهم، متمنيًا لهم السداد والتوفيق في خدمة ورعاية مصالح الشعب، ورسم مستقبل مشرق لهذا الوطن.