القوات المسلحة تهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج

بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبـة الاحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج لعام 1447هـ

وجاء نصها:

الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُشرفنى أن أبعث لكم بأسمى آيات التهانى مقرونة بأطيب أمنيات الصحة والعافية بمناسبـة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج ، تلك المعجزة الكبرى التى إختص الله بها نبيه سيدنا محمد صلوات الله عليه وسلامه ، داعياً الله أن يعيدها على سيادتكم وعلى وطننا الحبيب وشعبه العظيم بكل الخير والبركات .

كما أبعث لكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذه الذكرى العطرة مؤكدين لسيادتكم وفائهم بالمهام والمسئوليات التى يحملون أماناتها بكل الصدق والإخلاص والتفانى ، مقتدين بصاحب الذكرى فى البذل والتضحية والفداء ملتزمين بالمثل والتقاليد العريقة للعسكرية المصرية أوفياء بقسم الولاء للوطن والإخلاص له ، لتظل مصر وطناً آمناً مستقراً بعطاء وتضحيات أبنائها، حفظ الله مصر وشعبها وأعاد على سيادتكم هذه الذكرى الكريمة بكل اليمن والبركات، وكل عام وسيادتكم بكل الخير".

كما بعث الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس بهذه المناسبة .

وأصدر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى بتلك المناسبة .

كما أصدر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة أفراد القوات المسلحة بنفس المناسبة.

كما هنأ الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية و وزير الأوقاف بمناسبة الإحتفال بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

