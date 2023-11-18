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"الأرصاد": أمطار متفاوتة الشدة ورعدية خلال الساعات القادمة

08:25 م السبت 18 نوفمبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن السحب بدأت بالتشكل على أقصى الساحل الغربي، يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم، ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات القادمة.

وأضافت الأرصاد، في بيان عبر "فيسبوك"، من المتوقع أن تتكاثر السحب علي السواحل الشمالية والدلتا، يصاحبها سقوط أمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانًا خلال الساعات القادمة وخلال ليلة يوم الأحد.

وأشارت الهيئة إلى أنه تنشط الرياح علي مسطح البحر المتوسط، تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل الي 5 أمتار.

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الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة ورعدية خلال الساعات القادمة