بث مباشر- مؤتمر صحفي لـ"المتحدة" والتحالف الوطني وحياة كريمة أمام معبر رفح

كتب- إسلام لطفي:

عقدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة، مؤتمرًا صحفيًّا أمام معبر رفح، اليوم الإثنين.

ونقلت قناة إكسترا نيوز بثًا مباشرًا للمؤتمر، الذي حضره وفدا من إعلاميي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة أشرف سلمان رئيس مجلس إدارة الشركة وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب.

وكان قد وصل وفد من الإعلاميين من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إلى مطار العريش، صباح اليوم الإثنين.

وكانت قد خصصت مصر مطار العريش الدولي، لإيصال مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأرسلت العديد من الدول طائرات تحمل مساعدات لنقلها إلى غزة عبر معبر رفح.