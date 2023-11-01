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محافظ الجيزة يلتقي سفير الأرجنتين في مصر ويشيد بعمق العلاقات بين البلدين

11:06 م الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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كتب- محمد أبو بكر:

التقى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جونزالو أوريولابيتا، سفير دولة الأرجنتين لدى مصر، ؛ لمناقشة آليات تعزيز سبل التعاون المشترك.

ورحب المحافظ بالسفير مثمّناً زيارته لمحافظة الجيزة، مشيدًا بعمق العلاقات بين مصر والأرجنتين ووجود تعاون مشترك في عدة مجالات وتطوراً كبيراً على مستوي العلاقات بين البلدين فى الآونة الأخيرة على مختلف الأصعدة.

وأهدي راشد، درع محافظة الجيزة للسفير جونزالو أوريولابيتا.

ووجه السفير، من جانبه، الشكر إلى محافظ الجيزة، على حفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار السعي نحو إقامة علاقات أكثر عمقًا مع الجيزة .

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سفير دولة الأرجنتين لدى مصر العلاقات بين مصر والأرجنتين

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