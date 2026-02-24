كوبلنتس (ألمانيا)- (د ب أ)

بعد مرور نحو 32 عاما على قتل سائحة أمريكية تدعى إيمي لوبيز، أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الثلاثاء عن إلقاء الشرطة القبض على شخص يُشْتَبَه في ارتكابه هذه الجريمة.

وأوضح الادعاء الألماني أن عملية القبض على الرجل الألماني/81 عامًا/ تمت أمس الاثنين داخل شقته قرب مدينة كوبلنتس في غرب ألمانيا، وهي المدينة التي عُثر فيها على جثة لوبيز بالقرب من قلعة إيرنبرايتشتاين في 26 سبتمبر 1994.

يشار إلى أنه كان تم العثور على لوبيز، التي كانت تبلغ من العمر 24 عامًا وقت مقتلها، وهي "عارية إلى حد كبير"، وكانت تعاني من "إصابات خطيرة في الرأس، وعدة طعنات في الجزء العلوي من الجسم، إضافة إلى علامات خنق"، بحسب ما ذكره مدعون في كوبلنتس.

ووفقًا لتقارير سابقة للشرطة، فإن المواطنة الأمريكية كانت تعرضت أيضًا لاعتداء جنسي.

و ظلت القضية لغزاً محيرا بالنسبة للمحققين على مدار سنوات، قبل أن يتمكنوا من استخلاص آثار حمض نووي ذكري من الأدلة في عام 2024، وذلك عند مراجعة القضية باستخدام تقنيات حديثة.

وفي سبتمبر/أيلول من العام الماضي، نشر المحققون صورًا لأغراض يُحتمل أن الجاني أخذها من الضحية.

كما قالوا إنهم يعتقدون أن المشتبه به تصرّف على الأرجح بمفرده ولم يكن يعرف الضحية بشكل شخصي، لكنه قد يكون لديه سجل في جرائم عنف أو جرائم جنسية.

ومن المقرر أن يعقد الادعاء العام مؤتمرًا صحفيًا غدا الأربعاء لتقديم المزيد من المعلومات حول القضية.