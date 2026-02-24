مفقود في البحر منذ 11 يومًا.. تمشيط الساحل الشمالي بحثًا عن "طفل الصندوق"

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على القائمة الكاملة لأسماء ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص في ترعة بالقرب من مدخل قرية "بني حافظ" بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والذي راح ضحيته 4 أشخاص بينما أصيب 3 آخرون بجروح خطيرة.

وفور تلقي البلاغ، دفع مرفق إسعاف المنيا بـ 8 سيارات مجهزة، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، حيث نجحت في البداية في انتشال جثة و6 مصابين في حالة حرجة، إلا أن 3 منهم فارقوا الحياة لاحقاً متأثرين بإصاباتهم البالغة داخل المستشفى.

وضمت أسماء المتوفين كل من: محمود محمد رضا، 31 سنة، نهى أزوريس غبريال، 68 سنة، جمال داود خليل، 77 سنة، ومنى سيد عبدالرحمن، 54 سنة.

وأصيب 3 آخرين وهم:مابيل موريس منسي، 67 سنة، نورهان نادر عطيفي، 26 سنة، شروق عثمان مهدي، 25 سنة.

وجرى نقل جميع الضحايا والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، فيما تحفظت الأجهزة الأمنية على الميكروباص المنكوب، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

