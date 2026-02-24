إعلان

رفع أثار حادث انقلاب شاحنة على سيارة ملاكي في السويس

كتب : حسام الدين أحمد

04:58 م 24/02/2026
    الاستعانة بلودر لرفع المواد المحجرية من الطريق
    موقع الحادث على الطريق
    موقع الخادث بطريق السويس القاهرة القديم
    الشاحنة مقبولة يمين الطريق

السويس -حسام الدين أحمد:

دفعت الجهات المعنية في السويس، بمعدات لرفع آثار حادث انقلاب شاحنة محملة بمواد محجرية على سيارة ملاكي بطريق "السويس- القاهرة" القديم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بموقع الحادث.

وكان مرفق إسعاف السويس، تلقى بلاغا يفيد انقلاب شاحنة على سيارة ملاكي بطريق السويس القاهرة القديم اتجاه القاهرة، أمام مدينة السلام، وجرى الدفع بسيارتين إطفاء والاستعانة بفريق الإنقاذ البري بإخراج المصاب من السيارة الملاكي بعد تعرضها للانبعاج نتيجة وزن الشاحنة وحمولتها.

وأفادت المعاينة أن سائق الشاحنة نقل ومقطورة كان يسير بسرعة على الطريق وحاول تفادي سيارة أمامه، فانحرف بعجلة القيادة يسارا إلا أنه أخطأ في تقدير الوقت والمسافة، ما تسبب في انقلاب الشاحنة المحملة بمواد محجرية فوق السيارة الملاكي ليحدث انبعاج في الزاوية اليسرى عند مقعد السائق بسبب وزن الشاحنة وحمولتها.

وجرى الاستعانة بلودر وسيارة نقل أخرى لنقل شحنة المواد المحجرية، مع تجهيز ونش لرفع السيارة وسحبها من موقع الحادث وسحب السيارة الملاكي.

انقلاب شاحنة حادث سيارة حادث طريق السويس حادث مدينة السلام

