"ضرب أمه وهددها بسلك كهربا".. القبض على شاب اعتدى على والدته بالإسكندرية

كتب : علاء عمران

04:50 م 24/02/2026

المتهم

كتب- علاء عمران:
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلكًا كهربائيًا محاولًا صعق والدته والتعدي عليها بالضرب بالإسكندرية.

تفاصيل القبض على شاب اعتدى على والدته بالإسكندرية
وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة والدة المشكو في حقه ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، باستدعائها وسؤالها قررت بقيام نجلها عامل له معلومات جنائية بالتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي وتهديدها بصعقها بسلك كهربائي، ومحاولة ربطها في السرير لطلبه المستمر منها مبالغ مالية لتعاطي المواد المخدرة، ورفضها ذلك.
أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلك الكهربائي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

