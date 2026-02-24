كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بيده سلكًا كهربائيًا محاولًا صعق والدته والتعدي عليها بالضرب بالإسكندرية.

تفاصيل القبض على شاب اعتدى على والدته بالإسكندرية

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة والدة المشكو في حقه ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، باستدعائها وسؤالها قررت بقيام نجلها عامل له معلومات جنائية بالتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي وتهديدها بصعقها بسلك كهربائي، ومحاولة ربطها في السرير لطلبه المستمر منها مبالغ مالية لتعاطي المواد المخدرة، ورفضها ذلك.

أمكن ضبط المتهم، وبحوزته السلك الكهربائي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضًا:

النيابة العامة تعزز بنيتها التقنية بأنظمة ذكاء اصطناعي متطورة لتحديث منظومة العدالة





سبائك ذهب وملايين الرشاوى.. إحالة قيادات سابقة بحيي مصر الجديدة والنزهة للمحاكمة التأديبية



