يلامس الـ48 جنيها.. قفزة في سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتب : آية محمد

02:40 م 24/02/2026 تعديل في 03:55 م

سعر الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك، بقيمة تتراوح بين 7 قروش و19 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليلامس مستوى الـ 48 جنيها، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.82 جنيه للشراء، و47.92 جنيه للبيع، بزيادة 14 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 19 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.84 جنيه للشراء، و47.94 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع، بزيادة 17 قرشًا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.68 جنيه للشراء، و47.78 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.87 جنيه للشراء، و47.97 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

