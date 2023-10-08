قتل شابًا يدافع عن شرف ابنة عمه.. ضبط هارب من حكم إعدام في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، عامل عشريني يقيم بمدينة سيدي غازي في كفر الشيخ، هارب من حكم صادر ضده بالإعدام بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

ووفق مصادر بمديرية أمن كفر الشيخ، لـ"مصراوي" جرى ضبط المتهم "أ.ع.أ.ح"، 28 عامًا، ويقيم بمدينة سيدي غازي في أحد الكمائن الأمنية بالغردقة، وجرى اتخاذ إجراءات ترحيله إلى مديرية أمن كفر الشيخ تمهيدًا لتحريك إجراءات إعادة محاكمته أمام الدائرة ذاتها في محكمة جنايات كفر الشيخ التي قضت غيابيًا بمعاقبته بالإعدام.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "أحمد.ع.أ.ح"، 28 عامًا، ويقيم بمدينة سيدي غازي، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما نسب إليه بأنه في يوم 9 أكتوبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ قتل المجني عليه خالد عبدالوهاب السيد أحمد إبراهيم عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهم بيت النية، وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض سلاحًا أبيضًا "سكين" وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به وما أن شاهده طعنه بالسلاح الأبيض طعنة استقرت بصدره محدثًا إصابته التي أثبتها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله.

وشهدت المحاكمة تقديم علي الشافعي، دفاع المجني عليه لهيئة المحكمة دعوى مدنية يطلب فيها مبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكشف دفاع المجني عليه في تصريحات لمصراوي عن سبب الخلافات بين المتهم والمجني عليه تعود إلى دفاع المجني عليه عن شرف ابنة عمه بعد ابتزاز المتهم لها بنشر صورها على صفحات التواصل الاجتماعي الأمر الذي اعترضت عليه الأسرة وأثار حفيظة المجني عليه.

وأعقب ذلك تربص المتهم بالمجني عليه وعقد العزم على قتله وفق ما جاء في وصف قيد القضية من خلال النيابة العامة التي حققت القضية ببراعة فطعنه بسلاح أبيض "سكين" في الصدر أمام شهود كثيرة من أبناء سيدي غازي.

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، غيابيًا في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة العامل العشريني بالإعدام شنقًا عما نسب إليه بقتل شاب بسلاح أبيض "سكين" نتيجة خلافات بينهما بسبب دفاع المجني عليه عن شرف ابنة عمه.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وبحضور يحي سامي حجازي، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 2410 لسنة 2023 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 683 لسنة 2023 جنايات كلي كفر الشيخ.