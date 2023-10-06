إحباط تهريب 1200 قطعة وعبوة لعلاج الأسنان بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي 1200 قطعة وعبوة لمستلزمات طب وجراحة الأسنان، مع راكب قادم من ألمانيا حاول تضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة المصرية القادمة من فرانكفورت، اشتبه كل من خالد عبدالرحمن وأحمد الشريف مأمورا الجمرك للفحص علي الجهاز في حقائب الراكب لوجود كثافات بها، وقام كل من خالد رمضان ومها ممدوح ومصطفي بحر مأموري الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وعثروا معه علي ١٢٠٠ قطعة وعبوة وجهاز من مستلزمات طب الأسنان، وذلك تحت اشراف إبراهيم طلحة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم ٣.

أمر الدكتور ماجد موسى مدير الإدارة المركزية بجمارك المطار بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٢٢ ضد راكب واتخاذ الإجراءات القانونية معه.