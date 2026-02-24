إعلان

توصيات مهمة لـ"صحة النواب" لضبط سوق الدواء وتحديث تشريعات الصيدلة

كتب : نشأت حمدي

12:04 ص 24/02/2026

مجلس النواب

أصدرت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، توصيات عاجلة لتعزيز منظومة الدواء في مصر وحماية صحة المواطنين.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة مشكلات نقص الدواء بإرجاء تطبيق القرار رقم 868 لسنة 2025 الصادر عن هيئة الدواء المصرية، لحين الانتهاء من دراسة التعديلات القانونية والتأكد من مدى توافقه مع القوانين والدستور والإسراع في تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة، لضمان تواكبه مع التطور العلمي والتكنولوجي وبيئة العمل الحديثة.

كما أوصت بالسماح بفتح عبوات الأدوية (Box) مع الحفاظ على تتبع رقم التشغيلة (Patch/Batch No) وتاريخ الصلاحية (Expire)، بما يضمن سلامة الدواء وفاعليته.

وأكدت اللجنة، أن هذه التوصيات تأتي في إطار حرصها على ضمان جودة الأدوية، وضبط سوق الدواء، ومواكبة التطورات العالمية في قطاع الصيدلة، بما يحقق المصلحة العليا للمرضى ويعزز حماية صحتهم.

