حدث ليلاً| تفاصيل جديدة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع.. وكمائن الموت في غزة

شهدت ليلة أمسن وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

تفاصيل تسلم مصر "المصيدة" أهم قطعة للمفاعل النووي بالضبعة

قال الدكتور علي عبدالنبي، نائب رئيس المحطات النووية السابق، إن "المصيدة" التي جرى تسلمها اليوم في محطة الضبعة النووية هي قطعة مهمة جدًا في المفاعل النووي، لأنها هي الأساس لتركيب المفاعل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

7 مجموعات سلعية تضم 48 صنفًا.. تفاصيل جديدة بشأن مبادرة تخفيض أسعار السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، وتصل إلى 48 صنفا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% - 25% لمدة 6 أشهر وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أمريكا: الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم

قالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن، إن حماس لا تزال تطلق الصواريخ تجاه المدنيين في إسرائيل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الصين: سكان غزة يواجهون كارثة كبيرة حاليا مع تواصل القصف

قال مندوب الصين في الأمم المتحدة، إن سكان غزة يواجهون كارثة كبيرة حاليا مع تواصل القصف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

البنتاجون: نزود إسرائيل بما تحتاجه ونعمل في الوقت ذاته على منع توسع الصراع

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الاثنين، إن البنتاجون يرسل إلى قواته في الشرق الأوسط دفاعات جوية مضادة للمسيرات والصواريخ لنشرها بناء على المتطلبات وبيئة التهديد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سرايا القدس: تم استدراج جنود العدو إلى كمائن الموت في غزة

قال الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، إن المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الإنجازات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حماس: مستعدون للإفراج عن كل الأسرى لدينا

قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس، أن "الحركة مستعدة للإفراج عن كل الأسرى لديها مقابل جميع أسرانا لدى الاحتلال، ولن يتم غير ذلك".

للتفاصيل.. اضغط هنا