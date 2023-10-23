جبالي يدعو البرلمانات العربية لتكثيف الجهود لدعم القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

ترأس المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال الاجتماع التنسيقي التشاوري للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلماني الدولي بحضور ادوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك قبيل انطلاق أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة بأنجولا خلال الفترة من ٢٣ - ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣.

وخلال الاجتماع، تناولت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي سبل تنسيق الرؤى والمواقف العربية تجاه القضايا المطروحة على اجندة اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، خاصة الموقف إزاء الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن فلسطين كانت وستظل قضية العرب الأولى، وأن المجموعة العربية ينبغي أن تتحرك بشكل حثيث ومُكثف لصياغة موقف عربي داعم للحق الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، تبنى اجتماع المجموعة العربية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قراراً بطلب إدراج بند طارئ على أجندة أعمال الجمعية ١٤٧ للاتحاد البرلماني الدولي بشأن ضرورة إنهاء الأزمة الانسانية الخطيرة وجرائم الحرب في قطاع غزة باعتبارها تهديد للسلم والأمن الدوليين وضمان عدم العودة لهذه الممارسات تجاه الفلسطينيين

جدير بالذكر أن المجموعة البرلمانية العربية هي إحدى المجموعات الجيوسياسية بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي تهدف لبلورة وتنسيق المواقف البرلمانية العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك بما يخدم القضايا العربية.