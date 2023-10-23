أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ 6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبري، والوجه البحري، وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أضافت الهيئة، أن حالة الطقس ودرجات الحرارة الـ 6 أيام القادمة تكون، لطيفة في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء والصعيد.

وأشارت إلى، وجود نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، وشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة أحيانًا.

ولفتت الأرصاد إلى، وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا، بنسبة حدوث 20 %، على مناطق من أقصي جنوب البلاد على فترات متقطعة.