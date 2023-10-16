رئيس تحرير الأهرام ويكلي: الإعلام الغربي ينحاز للاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

كتب- إسلام لطفي:

تصوير- نادر نبيل:

قال الكاتب الصحفي عزت إبراهيم رئيس تحرير جريدة الأهرام ويكلي، إن مبادرة نقابة الصحفيين لرصد أسبوعي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطيين وانحياز وسائل الإعلام الغربية ضد غزة، تضع الصحافة العالمية أمام مسؤوليتها في هذه المرحلة.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر صحفي نظمته نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، أن هناك صورة غير مهنية في وسائل الإعلام الغربية في تقديم المحتل في صورة الضحية وإظهار الفلسطينيين على أنهم معتدين.

وأشار إلى أن الإعلام الغربي يتعامل مع الحدث على أنه بدأ اليوم، مع التغافل عن أن القضية بدأت منذ عشرات الأعوام والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني يتعدى أكثر من ٧٥ عامًا.