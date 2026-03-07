أعلن حزب الله عن اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية تسللت عبر 4 مروحيات من الاتجاه السوري بعد عملية إنزال عند مثلث جرود بلدات يحفوفا.

وأضاف الحزب بحسب بيانه، فجر السبت، أن العدو الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية مكثفة شملت نحو 40 غارة لتأمين انسحاب قواته من بلدة النبي شيت.

تابع: سلاح مدفعيتنا نفذ قصفا مركزًا على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب قوة الاحتلال المعادية من بلدة النبي شيت.