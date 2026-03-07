إعلان

حزب الله: اشتبكنا مع قوة إسرائيلية تسللت عبر 4 مروحيات من الاتجاه السوري

كتب : محمد أبو بكر

04:49 ص 07/03/2026

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

أعلن حزب الله عن اشتباكه مع قوة مشاة إسرائيلية تسللت عبر 4 مروحيات من الاتجاه السوري بعد عملية إنزال عند مثلث جرود بلدات يحفوفا.

وأضاف الحزب بحسب بيانه، فجر السبت، أن العدو الإسرائيلي نفذ أحزمة نارية مكثفة شملت نحو 40 غارة لتأمين انسحاب قواته من بلدة النبي شيت.

تابع: سلاح مدفعيتنا نفذ قصفا مركزًا على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب قوة الاحتلال المعادية من بلدة النبي شيت.

اشتباكات حزب الله وإسرائيل حادث صاروخ حزب الله حزب الله إسرائيل سوريا أمريكا وإيران

