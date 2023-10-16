طقس الـ6 أيام.. أمطار بنسبة 60% وشبورة وبرودة ليلا

توفير ١٠٠ ألف فرصة عمل.. بروتوكول تعاون بين "مستقبل وطن" وشركة "icareer"

لتوظيف وتدريب 100 ألف شاب.. "مستقبل وطن" يطلق مشروع شبابنا مع شركة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الإثنين إلى السبت 21 أكتوبر 2023.

يسود طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد ، لطيف، في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الإثنين 16 أكتوبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار متوسط بنسبة حدوث 60 % تقريبا: على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناه على فترات متقطعة، بنسبة حدوث ( 40 % تقريبا) اط ري

- نشـاح رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، بنسبة حدوث 40 % تقريبا.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

الاربعاء 18 اكتوبر والخميس 19 أكتوبر 2023

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوج بنسبة حدوث ( 40:30 % تقريبا) ومناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 20 أكتوبر والسبت 21 أكتوبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والي مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

