توفير الأرز بأسعار عادلة.. المصيلحي يوجه بمراقبة شركات ومنشآت تداول الأرز

كتب- محمد سامي:

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، بالإعلان عن استيراد كمية ٢٥٠ ألف طن أرز أبيض؛ لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من ٦ شهور، ومن المتوقع وصولها خلال ٦ أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وقام الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالاجتماع مع رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المستمر على وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز؛ لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.

وشدد المصيلحي أثناء الاجتماع على أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كل الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كل مراحل التداول طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز، والذي أكد ضرورة تدوين وكتابة على العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الإنتاج، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة) وتلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان أسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك.

وشدد القرار كذلك على قيام كل المضارب بجميع أنواعها وكذلك كل الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وسيتم خلال الفترة المقبلة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز؛ لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.

وأكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، تعاون الشعبة بكل منتسبيها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز بالأسعار العادلة؛ بما يسهم في زيادة المعروض من سلعة الأرز لدى كل المضارب وتجار الجملة والمنافذ والسلاسل التجارية في ظل وجود إطار منظم وحاكم للتعاون بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.

وأكد شحاتة قيام معظم المضارب والكيانات العاملة بسلعة الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية والإفصاح عن الكميات المخزنة من الأرز، مشددًا على أهمية تنظيم قواعد العمل بسلعة الأرز لتحقيق الانضباط المطلوب، وتم التسجيل كذلك في البورصة المصرية للسلع.