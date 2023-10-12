لزيادة الإنتاجية.. "العمل" تطلق ندوات في الصحة والسلامة المهنية بمطروح

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، تنظيم مديرية العمل بمحافظة مطروح، من خلال إدارة السلامة و الصحة المهنية، ندوات في مجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية على مستوى المحافظة، مع تقييم للمنشأة أثناء الزيارة.

وقالت العمل، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار، خطة المديرية لنشر التوعية و المرور على عدد من المنشآت التعليمية الحكومية وغير الحكومية؛ لنشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وحرصها على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية، وحرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، بتكثيف التوعية، والتثقيف، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف المنشآت؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن.

وأوضح عاطف درويش، مدير مديرية العمل بمطروح، أنه خلال الندوات جري مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية في المنشآت؛ حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب و العاملين والمترددين.

وقال درويش، إنه جرى الاطمئنان على تطبيق اشتراطات وأساليب السلامة والصحة المهنية، ومراجعتها داخل المنشآت مع المسؤولين.

وأكد مدير مديرية العمل بمطروح، استمرار التوعية والتثقيف وفق خطة موضوعة مسبقاً داخل جميع المنشآت فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، بما يوفر بيئة عمل آمنة يزيد من الانتاجية، ويتم الوقاية خلاله من جميع مخاطر العمل.

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