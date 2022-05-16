تحذيرات من 3 أدوية مغشوشة في الأسواق.. ومنشورات رسمية لسحبها

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كتب - أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، بضبط وتحريز ما يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من عدد العبوات المغشوشة والمقلدة لـ 3 مستحضرات دوائية.

وبحسب منشور رقم 13 لسنة 2022، حصل عليه مصراوي، طالبت هيئة الدواء بضبط تشغيلات مقلدة ومغشوشة لمستحضر "Cipralex 10 mg"، من تصنيع شركة H.Lundbeck a/s، ومن استيراد شركة مالتي فارما.

يستخدم هذا الدواء في علاج اضطرابات الاكتئاب، والوسواس القهري، والأرق، وأعراض الدورة الشهرية.

وأشارت هيئة الدواء إلى آليات التفريق بين العبوات الأصلية لهذا المستحضر والعبوات المغشوشة، من حيث الشريط الداخلي، والكرتون الخارجي.

وفي منشور رقم 14 لسنة 2022، طالبت هيئة الدواء بضبط وتحريز العبوات المقلدة والمغشوشة من مستحضر "PERFORMA EXTRA STRENGTH 5%"، تصنيع شركة الأندلس للصناعات الدوائية، للتشغيلة رقم 210699.

ويستخدم بخاخ بيرفورما إكسترا سترينث 5% موضعياً، لإعادة نمو الشعر.

وطالبت الهيئة في منشور حمل رقم 15 لسنة 2022، بسحب وتحريز كافة العبوات من مستحضرات: "01: تشغيلة برقم LORIANO TRIPLE NUTRITION BALSAM - 01: تشغيلة برقم LORIANO HAIR FALL RESCUE BALSAM - 01: تشغيلة برقم LORIANO HAIR BALSAM WITH KERATIN".

وأرجعت الهيئة قرار بسحب تلك المنتجات لكون تلك المستحضرات صادر لها عدم مطابقة نهائية من قبل هيئة الدواء المصرية.

ووجهت هيئة الدواء بضرورة تجميد الأرصدة الموجودة لديهم من تلك التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية من التشغيلات سالفة الذكر، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.