البيئة تطلق باكورة فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية بالإسكندرية

كتب- محمد نصار:

أطلقت وزارة البيئة عبر الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية باكورة فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمقر مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور عدد من المتخصصين والباحثين بالمدينة.

وتهدف الندوات إلى رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع بقضية التغيرات المناخية، والعمل على بدء حوار فعال مع الجهات العلمية والبحثية للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار والأبحاث العلمية والتطبيقية المختلفة في مجالات ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد، وسبل إجراءات التخفيف والتكيف في مجالات الزراعة والري المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه الندوات تأتي ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر 2022 حيث يقدم الحوار الوطني حول التغيرات المناخية رسالة للعالم بأن مؤتمر المناخ القادم هو مؤتمر تنفيذي تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن نتائج وتوصيات الحوار الوطني بالمحافظات المختلفة سيتم تجميعها ودراستها للاستفادة منها في مناقشات وفعاليات مؤتمر المناخ.

جدير بالذكر أنه تم اختيار مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب لإطلاق الحوار الوطني كرسالة مهمة على أهمية الشراكة بين الوزارة والبحث العلمي كحجر زاوية في التصدي للتغيرات المناخية من خلال أبحاث علمية قابلة للتطبيق.

ومن ناحية أخرى نظم فرع الإسكندرية 3 ندوات توعوية لرفع الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهتها وتعريفهم بدور التشجير وزراعة النباتات في التقليل من حدة التغيرات المناخية، وذلك لكل من طلائع وشباب مركز شباب العمراوي بالمندرة وطلاب الكلية التكنولوجية بالشاطبي وطلاب إحدى مدارس التعليم الأساسي ببرج العرب.