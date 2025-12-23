توضيح من السكة الحديد بشأن أسعار تذاكر مقاعد الطوارئ بالدرجة الثالثة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صدور عدد من القرارات خلال جلسات مجلس المديرين المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى دعم الكوادر المتميزة وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للركاب، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل.

وأوضحت الهيئة أن مجلس المديرين وافق على إقرار حافز شهري للعاملين المتميزين من مساعدي صرافي التذاكر ومساعدي الحركة والبلوك، وغيرهم من العاملين المنتدبين من الشركات التابعة للهيئة للعمل بمختلف قطاعاتها، وذلك وفقًا لما ورد بالمذكرة المقدمة من قطاع الموارد البشرية، بما يعكس تقدير الهيئة لجهود العاملين المتميزين وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم أفضل أداء.

ووافق المجلس على تطبيق سياسة التمييز السعري على المقاعد المخصصة للطوارئ بالدرجة الثالثة المكيفة، وذلك بناءً على المذكرة المعروضة من قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، في خطوة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمقاعد وتحسين العائد الاقتصادي مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أنه تم التنبيه على القطاعات والجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

