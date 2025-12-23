إعلان

توضيح من السكة الحديد بشأن أسعار تذاكر مقاعد الطوارئ بالدرجة الثالثة

كتب : محمد نصار

07:06 م 23/12/2025

خطوط السكة الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، صدور عدد من القرارات خلال جلسات مجلس المديرين المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2025، والتي تهدف إلى دعم الكوادر المتميزة وتحسين منظومة الخدمات المقدمة للركاب، وذلك في إطار خطتها المستمرة لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل.

وأوضحت الهيئة أن مجلس المديرين وافق على إقرار حافز شهري للعاملين المتميزين من مساعدي صرافي التذاكر ومساعدي الحركة والبلوك، وغيرهم من العاملين المنتدبين من الشركات التابعة للهيئة للعمل بمختلف قطاعاتها، وذلك وفقًا لما ورد بالمذكرة المقدمة من قطاع الموارد البشرية، بما يعكس تقدير الهيئة لجهود العاملين المتميزين وتحفيزهم على الاستمرار في تقديم أفضل أداء.

ووافق المجلس على تطبيق سياسة التمييز السعري على المقاعد المخصصة للطوارئ بالدرجة الثالثة المكيفة، وذلك بناءً على المذكرة المعروضة من قطاعي المسافات الطويلة والقصيرة، في خطوة تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للمقاعد وتحسين العائد الاقتصادي مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت الهيئة أنه تم التنبيه على القطاعات والجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل انطلاق تركيب مركب الملك خوفو الثانية بالمتحف المصري الكبير

مصدر: تسهيلات جديدة في ملف تراخيص المحال العامة قريباً

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطوط السكة الحديد مقاعد الطوارئ تذاكر القطارات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

تونس

- -
22:00

أوغندا

الجزائر

- -
17:00

السودان

بوركينا فاسو

- -
14:30

غينيا الاستوائية

كوت ديفوار

- -
19:30

موزمبيق

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يحافظ الذهب على اتجاهه الصعودي الأيام المقبلة؟ خبراء يجيبون
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025
شبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)