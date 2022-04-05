كتب- محمد نصار:

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز شئون البيئة والصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الأبحاث والأنشطة المشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى أنواع رئيسية أخرى في مصر.

وقع على البروتوكول الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق، بحضور المستشارة مريم خليفة الكعبي، القائم بآعمال سفير الإمارات بالقاهرة، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن بروتوكول التعاون المشترك يهدف إلى تنفيذ أبحاث وأنشطة مشتركة لاستعادة الحبارى والمحافظة عليها وعلى الأنواع الرئيسية الأخرى المتفق عليها في غربي مصر، إضافة إلى بحث إمكانية إقامة مشروعات تستهدف الإدارة المستدامة للحيوانات والطيور المستهدفة وذات مردود اقتصادي واجتماعي للمجتمعات المحلية في المنطقة التي تتمركز حولها مشروعات المحافظة على تلك الأنواع وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص، فضلا عن تبادل الخبرات ورفع القدرات الوطنية بمصر في المجالات المتعلقة باستعادة وحماية الإدارة المستدامة الطيور الحبارى والأنواع الرئيسية التي يتم الاتفاق عليها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن المشروع الأساسي لبروتوكول التعاون هو إنشاء منطقة للمحافظة على الحبارى وأنواع رئيسية أخرى يتم الاتفاق عليها بين الطرفين في محافظة مطروح في المنطقة أو المناطق التي تخصصها جهات الاختصاص بالدولة، وإعادة توطين وتعزيز أعداد الحبارى شمال أفريقيا في البرية، مع الحد من ضغوط الصيد على المجموعات البرية لحبارى شمال أفريقيا عن طريق إنشاء مناطق يمكن تخصيصها للصيد المستدام.

وأضافت وزيرة البيئة أنه بموحب الاتفاقية يستمر عمل المشروع الأساسي مدة 10 سنوات قابلة للزيادة لمدة عام، على أن يتم تشكيل مجموعة عمل كلجنة فنية مشتركة تكون مسئولة عن المتابعة والإشراف على تنفيذ الاتفاقية وخطط المشروع على أن يتألف أعضاء اللجنة من ممثلين من كل طرف.

كما أكد الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أن اتفاقية التعاون المشتركة تسعى لتعزيز العلاقات بين الجانب المصري والجانب الإماراتي في مجال الحفاظ على البيئة، مشيرا إلى أن الهدف من الاتفاقية خلق برنامج للتعاون في الأبحاث والدراسات الخاصة باستعادة طائر الحباري في مصر خصوصًا هذا النوع الذي يتكاثر في شمال أفريقيا، موجهًا الشكر لإتاحة الفرصة للتعاون في هذا المشروع وأن يصبح باكورة تعاون في مجالات أخرى لها علاقة بمجالات الحفاظ على البيئة بشكل عام.

ومن جانبه ثمن الدكتور ماجد علي المنصوري، العضو المنتدب للصندوق، التعاون المثمر بين الجانبين، معربا عن أمله في تعاون أشمل وأكبر فيما يخص مجالات البيئة والمحميات والاستخدام المستدام لهذه الموارد.